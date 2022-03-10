- Лавинная опасность сохраняется по туристической тропе, ведущей к ледовому гроту на современной морене ледника Богдановича, где имеется 12 лавиноопасных участков, - предупредили спасатели.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе ДЧС Алматы сообщили, что в связи с выпадением осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Кіші и Үлкен Алматы 10 и 11 марта возможен сход снежных лавин.В департаменте просят граждан не выходить на заснеженные склоны и не заходить в ледяную пещеру.