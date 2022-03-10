Средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже десятого марта на 11:00 составил 508.62 тенге, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Курс доллара снизился в Казахстане По сравнению с торгами девятого марта, национальная валюта к доллару укрепилась на 1.38 тенге. Официальный курс Нацбанка составляет 510 тенге за доллар. В обменниках Уральска доллар продают по 517-519 тенге, покупают по 511-513 тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.