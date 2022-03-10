Водитель отказался проходить медицинское освидетельствование, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Шесть авто столкнулись на перекрёстке в Актобе Скриншот с видео Ночью девятого марта на пересечении проспектов Молдагуловой и Абулхаир хана 49-летний водитель внедорожника Toyota врезался в Kia. В результате ДТП повреждено шесть автомашин, стоящих на одной полосе дороги. Установлено, что водитель внедорожника в 2020 году за пьяное вождение был лишён права управления транспортным средством на семь лет.
– Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования, но следует также помнить, что за отказ от медицинского освидетельствования наступает точно такая же ответственность, как и за управление в состоянии опьянения. Ему грозит лишение свободы сроком от 4 до 6 лет с пожизненным лишением права управления транспортными средствами, - сообщили в полиции.
Водитель водворен в изолятор временного содержания города Актобе.