- Министерство провело консультации с основными ресурсодержателями, участвующими в поставке дизельного топлива для сельхозтоваропроизводителей, по итогам которых рекомендуемая цена дизельного топлива для проведения весенне-полевых работ 2022 года составляет 212 тысяч тенге за тонну (176 тенге за литр), включая НДС. С учётом доставки и хранения, прогнозная цена ниже предельно утверждённых розничных цен (230-260 тенге за литр), что в среднем дешевле на 15-30 процентов, - сказал Акчулаков в ходе заседания правительства.

Министр энергетики Болат Акчулаков сообщил, что этой весной потребность сельхозпроизводителей в дизельном топливе составит 400,26 тысяч тонн.Он пояснил, что стоимость дизельного топлива для нужд сельского хозяйства определяется путём соглашения с участниками рынка ГСМ и устанавливается добровольно самими ресурсодержателями нефтепродуктов.