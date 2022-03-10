В министерстве иностранных дел сообщили о совершении четвёртого репатриационного рейса с гражданами Казахстана, эвакуированными из Украины. Борт перевёз 155 пассажиров, в том числе семь младенцев. По данным комитета гражданской авиации, самолёт приземлился в 4:47 в Нур-Султане. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.