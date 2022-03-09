Фото с сайта pexels.com Как сообщается портале Science Alert, учеными было проведено 15 исследований. Было охвачено десятки тысяч людей из разных континентов. По результатам проведенных исследований было установлено, что 25% взрослых, который имели подвижный образ жизни, у них риск смертности был на 40-53 ниже, чем у тех, кто ведет малоподвижный образ жизни. Исследователи сделали выводы, чтобы быть в форме и сохранить здоровье, человеку необходимо в сутки преодолевать не менее шести тысяч шагов. Между тем специалисты делают акцент на возраст, чем моложе человек, тем он должен быть более подвижным. Кроме того по ученые заявили, что риск смертности снижается при увеличении количества пройденных шагов. По данным медиков, помимо ходьбы, снижает калории и придает выносливости бег, но у него есть масса противопоказаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.