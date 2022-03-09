Эти методы проверены временем и помогут вам побыстрее погрузиться в царство Морфея. (без названия) Фото с сайта Pexels.com Согласно статистике, каждый четвёртый житель планеты страдает от бессонницы. Причины могут быть самые разные: стресс, беспокойство, депрессия, различные заболевания, неблагоприятная обстановка, смена места сна. Вместо того, чтобы принимать снотворные, попробуйте воспользоваться нашими рекомендациями, которое поспособствуют быстрому засыпанию.

Как уснуть за 10 секунд?

Этим методом пользовались военные, он эффективен и проверен. Однако требует времени на подготовку, постепенно необходимо приучать организм. После освоения военные засыпали за 10 секунд и в любой позе, даже сидя и после чашки крепкого кофе. Устраиваемся поудобнее в кровати, расслабляем мышцы лица и язык, опускаем плечи, свободно кладем руки вдоль туловища. Далее делаем глубокий вдох, и при выдохе расслабляем грудную клетку, расслабляем мышцы ног. После чего самый ответственный момент - очищаем разум от всех мыслей. При себе повторять: "Не думай".

Как уснуть за 60 секунд

Здесь важную роль играет выполнение техники "4-7-8". В первое время возможно понадобиться больше времени, но при регулярном следовании этому методу, вы достигнете желаемого результата. Для начала размещаем кончик языка так, чтобы он упирался в нёбо за двумя передними зубами. Он должен находиться в этом положении всё время. Приоткрываем губы и со свистом выдыхаем через рот. Дале нужно сомкнуть губы и вдохнуть через нос, в это время медленно считаем до 4. Задерживаем дыхание на 7 секунд, после чего с шумом выдыхаем, при этом растягиваем вдох на 8 секунд. Повторяем упражнение 4 раза.

Как уснуть на 120 секунд

В этом вам поможет прогрессивная мышечная релаксация. Суть заключается в том, чтобы сначала напрячь мышцы, а потом их расслабить. Вы почувствуете как ваше тело будет избавляться от напряжения. Акцентируйте внимание на каждой мышце по очереди. Поднимаем брови как можно выше и напрягаем мышцы лба, затем медленно опускаем. Далее переходим к мышцам рта, широко улыбаемся в течение 7 секунд, медленно возвращаемся на исходную позицию. Крепко закрываем глаза на 6 секунд и вновь расслабляем. И так поступаем со всеми мышцами до ступни. Сладкий сон за две минуты гарантирован. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.