Как уснуть за 10 секунд?

Как уснуть за 60 секунд

Как уснуть на 120 секунд

Фото с сайта Pexels.com Согласно статистике, каждый четвёртый житель планеты страдает от бессонницы. Причины могут быть самые разные: стресс, беспокойство, депрессия, различные заболевания, неблагоприятная обстановка, смена места сна. Вместо того, чтобы принимать снотворные, попробуйте воспользоваться нашими рекомендациями, которое поспособствуют быстрому засыпанию.Этим методом пользовались военные, он эффективен и проверен. Однако требует времени на подготовку, постепенно необходимо приучать организм. После освоения военные засыпали за 10 секунд и в любой позе, даже сидя и после чашки крепкого кофе. Устраиваемся поудобнее в кровати, расслабляем мышцы лица и язык, опускаем плечи, свободно кладем руки вдоль туловища. Далее делаем глубокий вдох, и при выдохе расслабляем грудную клетку, расслабляем мышцы ног. После чего самый ответственный момент - очищаем разум от всех мыслей. При себе повторять: "Не думай".Здесь важную роль играет выполнение техники "4-7-8". В первое время возможно понадобиться больше времени, но при регулярном следовании этому методу, вы достигнете желаемого результата. Для начала размещаем кончик языка так, чтобы он упирался в нёбо за двумя передними зубами. Он должен находиться в этом положении всё время. Приоткрываем губы и со свистом выдыхаем через рот. Дале нужно сомкнуть губы и вдохнуть через нос, в это время медленно считаем до 4. Задерживаем дыхание на 7 секунд, после чего с шумом выдыхаем, при этом растягиваем вдох на 8 секунд. Повторяем упражнение 4 раза.В этом вам поможет прогрессивная мышечная релаксация. Суть заключается в том, чтобы сначала напрячь мышцы, а потом их расслабить. Вы почувствуете как ваше тело будет избавляться от напряжения. Акцентируйте внимание на каждой мышце по очереди. Поднимаем брови как можно выше и напрягаем мышцы лба, затем медленно опускаем. Далее переходим к мышцам рта, широко улыбаемся в течение 7 секунд, медленно возвращаемся на исходную позицию. Крепко закрываем глаза на 6 секунд и вновь расслабляем. И так поступаем со всеми мышцами до ступни. Сладкий сон за две минуты гарантирован. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.