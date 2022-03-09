В Уральске синоптики прогнозируют снег. В дневное время температура воздуха составит -3..-5, ночью похолодает до -7..-9. Ветер северо-восточный до 18 метров в секунду.

В Атырау ожидается дождь. Днём будет +3..+5 градусов, ночью 0..+2 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.

В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до -5..-7 градусов. Ночью похолодает до -10..-12 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.

В Актау будет дождь. Днём столбики термометра покажут +8..+10 градусов, ночью опустятся до +3..+5 градусов. Ветер западный до 12 метров в секунду.

Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на севере, востоке, в центре Казахстана ожидается снег, на западе и юге страны - осадки в виде дождя и снега. Местами по республике прогнозируют туман, усиление ветра, гололёд и гроза.