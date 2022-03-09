В крупных супермаркетах Уральска сахар стоит 370 тенге за килограмм, в магазинах у дома - 390-400 тенге, а в Атырау и вовсе по 440 тенге, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Несколько дней назад в Уральске подорожал сахар. Если в начале февраля килограмм сахарного песка стоил 300-310 тенге, то в конце прошлой недели в супермаркетах цена повысилась до 325-340 тенге, а в магазинах у дома - до 360 тенге. Сегодня его продают уже по 370-400 тенге за кило.
На подорожание сахара жалуются и жители Атырау.
- Я конечно за то, чтобы главное был мир и всё такое, но это уже ни в какие ворота. 15 дней назад было за пять килограмм 1 700 тенге, - подписала фото в группе "Книга жалоб и предложений Атырау" в Facebook Лейла Карипжанова.
Пять килограмма сахара здесь продают по 2 200 тенге, то есть 440 тенге за кило. Даже оптовые покупки не помогают - 25 килограммовый мешок сахарного песка стоит 11 тысяч тенге.
На подорожание жалуются и жители Актау.
- Мало того, что дорожает, так его и продают с ограничениями, по пять килограмм в одни руки, - возмущаются они.
Цены пока держатся в Актобе. Там килограмм сахара в крупных супермаркетах продают по 310 тенге.
В Алматы сахар стоит 370 тенге за кило, тогда как месяц назад его можно было приобрести по 320 тенге.
С чем связано резкое подорожание сахара в регионе, в управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО пообещали прокомментировать позже.
Но следует полагать, что это связано с резким ростом цены на сахар в соседней России. Там несколько дней назад сахарный песок подорожал до 80-90 рублей за килограмм, хотя ранее стоимость не превышала 56-60 рублей за кило.
К слову, собственным сахаром Казахстан обеспечен всего на 27-30%, всё остальное - импорт. Между тем сахар в основном импортируют из России.
Фото из супермаркета Атырау
Фото Медета МЕДРЕСОВА
