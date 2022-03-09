Услуги авиакомпаний обходятся пассажирам сразу на 18% дороже, чем годом ранее, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Полетевшие по подаренным путёвкам в Дубай алматинцы попались на поддельных ПЦР-справках Иллюстративное фото с сайта Pixabey Аналитики finprom.kz подсчитали, что в большинстве регионов страны удорожание в секторе было весьма значительным. Заметнее всего цены выросли:
  • в ВКО - на 45,7% за год,
  • в Мангистауской области - на 43,2%,
  • в Туркестанской области - на 34,8%.
В Акмолинской и Северо-Казахстанской областях цены не изменились, а в Павлодарской и Жамбылской областях даже снизились. Авиабилеты подорожали в Казахстане Тем временем авиакомпании Казахстана в январе перевезли 527 тысяч человек, что на 11% меньше, чем годом ранее.