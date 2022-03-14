К январским событиям готовились минимум два года - адвокат Айман Умарова
Основной целью январских событий была попытка насильственного захвата власти, считает правозащитника, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Руководитель комиссии по расследованию январских беспорядков «Ақиқат» Айман Умарова на пленарном заседании мажилиса сообщила, что массовыми беспорядками руководили профессионально-подготовленные группы, среди которых не только гражданские лица, но и сотрудники специальных служб и криминалитета.
- К январским событиям готовились минимум два года. Многие полагают, что все началось с мирных митингов. Но все началось намного раньше, - считает адвокат.
Основной целью январских событий, по её словам, была попытка насильственного захвата власти.
- Среди митинговавших пятого января было много азиатов, не владеющих ни казахским, ни русским. Мы располагаем информацией о том, что начиная с 2019 года в Казахстан заехали лица из Афганистана, получившие определённый статус, но после январских событий они покинули Казахстан, выехав в Турцию и Европу, - доложила спикер.