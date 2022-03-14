Основной целью январских событий была попытка насильственного захвата власти, считает правозащитника, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». На площади Абая в Уральске включили сирены. Власти просят митингующих разойтись Руководитель комиссии по расследованию январских беспорядков «Ақиқат» Айман Умарова на пленарном заседании мажилиса сообщила, что массовыми беспорядками руководили профессионально-подготовленные группы, среди которых не только гражданские лица, но и сотрудники специальных служб и криминалитета.
- К январским событиям готовились минимум два года. Многие полагают, что все началось с мирных митингов. Но все началось намного раньше, - считает адвокат.
Основной целью январских событий, по её словам, была попытка насильственного захвата власти.
- Среди митинговавших пятого января было много азиатов, не владеющих ни казахским, ни русским. Мы располагаем информацией о том, что начиная с 2019 года в Казахстан заехали лица из Афганистана, получившие определённый статус, но после январских событий они покинули Казахстан, выехав в Турцию и Европу, - доложила спикер.
В ходе заседания генеральный прокурор озвучил число погибших при январских событиях и задержанных за пытки должностных лиц.