Общая площадь сельскохозяйственных культур планируется на уровне 520,5 тысяч гектаров, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Почти на четырех тысячах гектарах планируют посадить картофель в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя руководителя управления сельского хозяйства ЗКО Науырызбая Карагойшина, площадь зерновых культур составит 213,7 тысяч гектаров, из них 57 тысяч гектаров озимых зерновых культур засеяны осенью этого года. Соответственно сев яровых зерновых культур планируется провести на площади 156,7 тысяч гектаров.
– В структуре посевных площадей яровых зерновых культур, яровой пшеницей планируется засеять 102 тысячи гектаров, ячменем – 45,2 тысяч гектаров, просом – 2,6 тысяч гектаров и прочими зерновыми культурами – 6,9 тысяч гектаров. Масличные культуры намечаются на площади 126 тысяч гектаров, в том числе площадь подсолнечника планируется довести до 55 тысяч гектаров, - рассказал Науырызбай Карагойшин.
По картофелю и овощебахчевым культурам посевные площади намечаются на 8 762 гектаров, в том числе площадь картофеля предусматривается на 3 980 гектаров, овощных культур – 3 272 гектаров, бахчевых культур - 1 510 гектаров. При этом чиновник подчеркнул, что в области имеется запас семян картофеля в размере 4,8 тысяч тонн и составляет 100% от потребности. Напомним, на встрече с работниками сельского хозяйства замакима ЗКО Арман Утегулов подчеркнул, что до 2025 года в области будет увеличена площадь посева овощных культур. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.