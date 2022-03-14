– В структуре посевных площадей яровых зерновых культур, яровой пшеницей планируется засеять 102 тысячи гектаров, ячменем – 45,2 тысяч гектаров, просом – 2,6 тысяч гектаров и прочими зерновыми культурами – 6,9 тысяч гектаров. Масличные культуры намечаются на площади 126 тысяч гектаров, в том числе площадь подсолнечника планируется довести до 55 тысяч гектаров, - рассказал Науырызбай Карагойшин.По картофелю и овощебахчевым культурам посевные площади намечаются на 8 762 гектаров, в том числе площадь картофеля предусматривается на 3 980 гектаров, овощных культур – 3 272 гектаров, бахчевых культур - 1 510 гектаров. При этом чиновник подчеркнул, что в области имеется запас семян картофеля в размере 4,8 тысяч тонн и составляет 100% от потребности. Напомним, на встрече с работниками сельского хозяйства замакима ЗКО Арман Утегулов подчеркнул, что до 2025 года в области будет увеличена площадь посева овощных культур. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
