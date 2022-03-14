В октября должна завершиться и реконструкция здания ТРК «Казахстан», передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Алматы приходит в себя после погромов. Фото Первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр сообщил, в ходе январских событий в восьми регионах страны пострадало 42 здания государственных органов.
- Это города Алматы, Шымкент, Алматинская, Жамбылская, Кызылординская, Атырауская, Актюбинская и Восточно-Казахстанская области. Общая сумма ущерба составила порядка 30 млрд тенге, в том числе из республиканского бюджета на восстановление 18 объектов будет направлено 28 млрд тенге, - сказал Скляр в ходе пленарного заседания мажилиса.
Капитальному ремонту и реконструкции подлежат 14 зданий государственных объектов. Учитывая значительные повреждения, завершение реконструкции здания акимата Алматы и ТРК «Казахстан» ожидается в октябре текущего года. Ранее сообщалось, что ущерб зданию акимата оценивается в 20 млрд тенге. Пока городская администрация работает в старом здании. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.