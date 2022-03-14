Также в Минсельхозе прокомментировали слухи и росте цен на яйца и мясо птицы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». На западе Казахстана резко подорожал сахар Председатель комитета торговли министерства торговли и интеграции Казахстана Ержан Казанбаев отметил, что на рынке произошёл ажиотаж - спрос родил предложение.
- Сейчас свою работу именно местные исполнительные органы и агентство по защите и развитию конкуренции РК будут выполнять, выявлять обоснованность этого роста. Если будет выявлен факт, что рост был необоснованным , но будут соответствующие предписания по снижению этой цены, - сказал Казабаев, отвечая на вопросы журналистов в ходе брифинга в СЦК.
Также представители СМИ попросили прокомментировать слухи о возможном росте цен на яйца и мясо птицы. Исполняющая обязанности директора департамента агропродовольственных рынков и переработки сельскохозяйственной продукции Минсельхоза Назгуль Хатепова пояснила, что слухи основаны на новости о временном запрете России на поставку зерновых культур в страны ЕАЭС. По её словам, выращенного объёма зерновых культур достаточно для обеспечения внутреннего рынка, поэтому роста цен на яйца и курицу не намечается. Напомним, в Уральске, Атырау и Актау резко подорожал сахар. Чиновники Уральска заявили, что массовой скупки продуктов на рынке нет и призвали население не создавать искусственный ажиотаж, поскольку это может вызвать необоснованный рост цен. Отметим, что основными импортерами сахара в Казахстан являются Россия и Беларусь. В РФ несколько дней назад сахарный песок подорожал до 80-90 рублей за килограмм, хотя ранее стоимость не превышала 56-60 рублей за кило. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.