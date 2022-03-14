– Во время досмотра посылки младший сержант Адлет Махметов пресёк факт передачи запрещённых предметов в колонию. Посылка предназначалась одному из осуждённых. Сержант нашёл пакетик с препаратом в пластиковой банке с майонезом, - сообщили в пресс-службе регионального командования "Батыс".

Необычную находку обнаружили бойцы национальной гвардии. Как сообщили в пресс-службе воинского формирования, на территорию уголовно-исправительной колонии строгого режима РУ-170/3 пытались передать 90 таблеток трамадола.Нарушителю грозит штраф до 10 МРП - более 30 тысяч тенге.