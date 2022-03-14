Глава и сооснователь компании Kaspi.kz Михаил Ломтадзе записал обращение к любимым клиентам. «Мы никогда не подводили и не подведём наших любимых клиентов. Спасибо каждому из вас, что вы нам доверяете!», - сказал он. Михаил также назвал «идиотскими» очередные слухи, которые распространяют про Kaspi завистники и недоброжелатели компании. Видеообращение опубликовано на официальном канале Михаила Ломтадзе в Youtube. Ниже приводим полный текст обращения. «Наши любимые клиенты, Последние несколько дней распространяется недостоверная информация о Kaspi. Мы стали получать обращения по этому поводу. Я хочу сразу лично прокомментировать очередные идиотские слухи. Во-первых, рассылки по поводу банкротства Kaspi. Это полный бред. Я руковожу Kaspi с 2007 года, вот уже почти 15 лет. Несу личную ответственность за наши успехи и работу. Мы много сделали для страны, нас любят клиенты и понятно, что многие недоброжелатели и нехорошие люди завидуют, проплачивают распространение лжи, устраивают провокации и стараются нам нагадить. Мы никогда не подводили и не подведём наших любимых клиентов. Спасибо каждому из вас, что вы нам доверяете! Мы всегда работаем на благо страны, казахстанцев и каждого нашего любимого клиента. Во-вторых, по поводу дефицита наличных долларов в Казахстане. Скажу сразу – это временное явление, которое напрямую связано с санкциями против России, в результате которых затруднена доставка наличных по привычному маршруту. Например, мы же все видим, что полеты рейсовых самолет тоже стали более долгими в облет Украины и России, или вообще отменяются. Тоже самое и с доставкой наличных. Национальный Банк сейчас работает над организацией доставки напрямую из США и обещает привести наличные деньги в ближайшее время. Этот временный дефицит касается только наличной валюты. Как вы видите, безналичные операции в долларах доступны. А тенге эта ситуация вообще никак не касается. В-третьих, по поводу вчерашнего ареста Кайрата Сатыбалды. У нас не было вопросов клиентов по этому поводу. Но я уверен, что наши враги воспользуются этим фактом и снова постараются сказать про нас гадости. Поэтому хочу сразу заранее также прокомментировать. Кайрат Сатыбалды уже почти 4 года не имеет отношения к Kaspi. Он был одним из акционеров Kaspi короткое время с 2015 по 2018 год. Успех Kaspi, в первую очередь, является заслугой работы нашей команды. В отличие от многих компаний, у нас нет дешевых государственных денег, никто не заводил сотрудников государственных компаний на получение зарплат, у нас не размещены депозиты государственных компаний и мы вообще не берем денег с государства. Все сервисы, которые мы запускаем для государства мы делаем бесплатно за счет собственных средств и на благо страны. Самым ярким примером, является сервис Госуслуги в приложении Kaspi.kz, которым многие из вас пользуются. И напоследок, хочу обратиться к нашим недоброжелателям и нехорошим людям! Хватит уже заниматься всякой …фигнёй. Вместо того, чтобы тратить время и деньги на распространение ложных слухов про Kaspi для достижения своих корыстных целей, вы бы лучше работали на благо страны и казахстанцев. Я уверен, что именно за это вас будут больше уважать! Ещё раз спасибо нашим любимым клиентам за то, что вы с нами. Мы вас любим, уважаем и никогда не подведем. И верим, что казахстанцы заслуживают лучшей жизни. У нас всех сегодня есть уникальная возможность объединиться для построения нового Казахстана для будущих поколений! Извините, что занял ваше время. Пойду дальше работать на благо наших любимых клиентов и страны!» HxHPf3SslTA Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.