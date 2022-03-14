- Они передавались ему за оказание содействия в получении государственного кредита для начинающих предпринимателей в рамках государственного проекта «Бастау Бизнес», - говорится в сообщении.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе агентства по финансовому мониторингу сообщили, что пользуясь своим служебным положением, глава филиала неоднократно получал от предпринимателей незаконные вознаграждения от 200 тысяч тенге.Дело направлено в прокуратуру. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.