Сообщение оказалось фейком, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Черновик В WhatsApp распространяется аудиосообщение, автор которого говорит, что в последние недели Уральск принял много туристов из России. Якобы россияне активно снимают в городе жильё. В пресс-службе акимата ЗКО информацию опровергли, сообщает Stopfake.kz.
- На данный момент наплыва туристов, пересёкших границу из РФ в ЗКО, не наблюдается. Все пропускные пункты работают в стабильном режиме. Все лица, пересекающие границу, проходят полный контроль со стороны пограничников, - прокомментировали в ведомстве.
Ранее корреспонденты «МГ» поговорили с продавцами и покупателями на уральских рынках и супермаркетах, в том числе и с покупателями из России. По словам последних, они закупают продукты питания в Уральске, так как у них цены взлетели, а в некоторых магазинах и вовсе полки пустуют. Приезжают россияне за покупками и в Актобе. Однако в управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО сообщили, что информация о массовом закупе граждан РФ на рынках региона не соответствует действительности.