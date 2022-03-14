«

Нарушение выявил филиал РОО «Әділдік жолы» в Уральске в ходе мониторинга.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В Жангалинском районном суде рассмотрели административное дело в отношении акима Жанаказанского сельского округа. Он обвинялся в совершении административного правонарушения по статье 154 КоАП РКЗанятие предпринимательской деятельностью лицом, для которого установлен законодательством РК запрет на осуществление такой деятельностиДругими словами, будучи госслужащим, аким вёл бизнес.Из материалов дела следует, что подсудимый назначен акимом села в июле 2021 года, однако с 2013 года на его имя зарегистрировано ИПКХ Даулетхан, которое функционировало по сей день. Сам аким свою вину признал и попросил суд смягчить наказание. Решением суда чиновник был признан виновным и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 428 тысяч тенге. Эту сумму он должен оплатить в течение 30 дней.