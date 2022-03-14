Увольнять с госслужбы его не стали, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Сельского акима в ЗКО оштрафовали за занятие бизнесом Иллюстративное фото из архива "МГ" В Жангалинском районном суде рассмотрели административное дело в отношении акима Жанаказанского сельского округа. Он обвинялся в совершении административного правонарушения по статье 154 КоАП РК «Занятие предпринимательской деятельностью лицом, для которого установлен законодательством РК запрет на осуществление такой деятельности». Другими словами, будучи госслужащим, аким вёл бизнес. Нарушение выявил филиал РОО «Әділдік жолы» в Уральске в ходе мониторинга. Из материалов дела следует, что подсудимый назначен акимом села в июле 2021 года, однако с 2013 года на его имя зарегистрировано ИП «КХ Даулетхан», которое функционировало по сей день. Сам аким свою вину признал и попросил суд смягчить наказание. Решением суда чиновник был признан виновным и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 428 тысяч тенге. Эту сумму он должен оплатить в течение 30 дней. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.