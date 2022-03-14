Президент запретил вывозить из Казахстана более 10 тысяч долларов
Кроме того запрещен вывоз из страны золотых слитков, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Указ был подписан сегодня, 14 марта, сообщает "Ак орда".
"В целях защиты национальных интересов Республики Казахстан и обеспечения финансовой стабильности Республики Казахстан постановляю:
1. Запретить вывоз из Республики Казахстан:
1) наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 (десять тысяч) долларов США и рассчитанной по курсу Национального Банка Республики Казахстан, установленному на дату вывоза;
2) золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 грамм и инвестиционных монет из золота «ALTYN BARYS» и из серебра «KÚMIS BARYS», выпускаемых Национальным Банком Республики Казахстан, а также аффинированного золота свыше 100 грамм," - говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Как пояснили в Нацбанке, "в настоящее время на фоне реализации внешних шоков наблюдается рост спроса на наличную иностранную валюту".
- Банки второго уровня РК обладают достаточными объемами ликвидных валютных активов в виде остатков на счетах, депозитах и ценных бумагах. При этом, удовлетворение спроса на наличную иностранную валюту сталкивается с логистическими затруднениями по доставке наличной иностранной валюты в Казахстан из других стран, - сообщили в ведомстве, уточнив, что ограничения на вывоз валюты введены для предотвращения рисков финансовой стабильности и снижения давления спекулятивного спроса.
