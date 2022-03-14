- Временные ограничения по услуге холодного водоснабжения вводятся для подключения нового водопровода к действующей системе водоснабжения, - пояснили в коммунальном предприятии.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе «Алматы су» предупредили, что в ночь на 16 марта с полуночи до 9 часов утра холодная вода не будет подаваться в жилые дома и административные здания в микрорайонах Айнабулак-1 и Айнабулак-4.Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.