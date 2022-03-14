15 марта на севере ЗКО ожидаются гололёд и туман, предупреждают в Казгидромете. Бег с препятствиями: уральцы возмущены состоянием дорог и тротуаров С прохождением атмосферных фронтальных разделов, на большей части Казахстана ожидаются осадки, усиление ветра, туман и гололёд.
  • В Уральске синоптики прогнозируют снег. В дневное время температура воздуха составит -4..-6, ночью похолодает до -10..-12. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет 0..+2 градусов, ночью -3..-5 градусов. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду.
  • В Актобе - снег. Днём ожидается до -5..-7 градусов. Ночью похолодает до -15..-17 градусов. Ветер юго-восточный до 12 метров в секунду.
  • В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +3..+5 градусов, ночью опустятся до -1..-3 градусов. Ветер северо-восточный до 10 метров в секунду.
