Фото из архива "МГ" По информации пресс-службы АО НК "КазАвтоЖол", 14 марта в 20.00 по местному времени в ЗКО в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта. Ограничено движения на автодороге Самара-Шымкент 195-251 км, участок граница РФ - г.Уральск, а также на трассе Уральск - Таскала - граница РФ 4-104 км, участок г.Уральск - гр. РФ. В регионе с полудня наблюдается сильный снегопад.