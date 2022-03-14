Врачи-диетологи рекомендуют здоровым людям ограничивать употребление сахара: не больше 25-30 граммов в сутки. Но, согласно статистике, не многие придерживаются этих показателей.

О том, что чрезмерное потребление сахара может развить диабет, ожирение и болезни сердечно-сосудистой системы сказано и написано не мало. Именно сахар является самым вредным продуктом, который не приносит организму никакую пользу и не обеспечивает никакими питательными веществами. Единственное, чем снабжает организм сахар - это лишними калориями. Со временем он может привести к таким серьезным заболеваниям как ожирение, диабет, болезни сердечно-сосудистой системы.

Но, как показывает практика, полностью ставить табу на сахар многие не в силах. Ведь десерты, лакомства и выпечка готовится с добавлением именно этого продукта.

Если вы не в силах полностью отказаться от сахара, то хотя бы придерживайтесь той нормы, которую рекомендуют специалисты, а именно:Это касается не только сахара в чистом виде, но и напитков, в которые мы его добавляем, соусов, кетчупов, консервированных овощей, мюсли, готовых завтраков, йогуртов и выпечки. Превышение этой нормы чревато последствиями., а. Заменить его можно фруктами, сухофруктами и овощами.