Врачи-диетологи рекомендуют здоровым людям ограничивать употребление сахара: не больше 25-30 граммов в сутки. Но, согласно статистике, не многие придерживаются этих показателей.Фото с сайта Pexels.com
О том, что чрезмерное потребление сахара может развить диабет, ожирение и болезни сердечно-сосудистой системы сказано и написано не мало. Именно сахар является самым вредным продуктом, который не приносит организму никакую пользу и не обеспечивает никакими питательными веществами. Единственное, чем снабжает организм сахар - это лишними калориями. Со временем он может привести к таким серьезным заболеваниям как ожирение, диабет, болезни сердечно-сосудистой системы.
Но, как показывает практика, полностью ставить табу на сахар многие не в силах. Ведь десерты, лакомства и выпечка готовится с добавлением именно этого продукта.Если вы не в силах полностью отказаться от сахара, то хотя бы придерживайтесь той нормы, которую рекомендуют специалисты, а именно: взрослому человеку вполне будет достаточно 20-25 граммов в сутки (5-6 чайных ложек - прим. автора). Это касается не только сахара в чистом виде, но и напитков, в которые мы его добавляем, соусов, кетчупов, консервированных овощей, мюсли, готовых завтраков, йогуртов и выпечки. Превышение этой нормы чревато последствиями. Детям до 10 лет рекомендуется потреблять не более трех чайных ложек сахара, а детям до 3-х лет и вовсе следует исключить сахар. Заменить его можно фруктами, сухофруктами и овощами. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.