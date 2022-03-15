В министерстве образования Казахстана напомнили о предстоящих весенних каникулах, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 33 класса закрыли на карантин в школах ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Каникулы у школьников Казахстана продлятся чуть меньше двух недель.
- Скоро у наших школьников начнутся весенние каникулы. Они продлятся 12 дней с 19 марта по 30 марта 2022 года, - сообщили в пресс-службе Минобразования.
Продолжительность учебного года в первых классах составляет 33 учебные недели, во 2-11 классах - 34 учебные недели. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.