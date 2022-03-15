На борту находятся 89 пассажиров, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Гражданин Грузии закурил рядом с самолётом в аэропорту Атырау Изображение Markus Winkler с сайта Pixabay В 8:50 15 марта из польского аэропорта Катовице вылетел пятый репатриационный рейс. Он прибудет в воздушную гавань Алматы, сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Казахстана. Днём ранее этот борт доставил в Катовице первую партию гуманитарной помощи Украине. Далее груз с лекарствами доставят в Украину автомобильным транспортом. Казахстан оказывает гуманитарную помощь в ответ на официальное обращение от украинской стороны. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  