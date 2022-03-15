- Существенно повысился риск формирования инфляции выше целевого коридора в 2022-2023 годах. За февраль годовая инфляция ускорилась с 8,5% до 8,7% на фоне удорожания всех её компонентов. Наибольший вклад в инфляцию вносят продовольственные товары, рост цен на которые ускорился до 10% из-за удорожания хлебобулочных изделий, круп, молочных продуктов и овощей. Непродовольственная инфляция выросла с 8,5% до 8,6%. Платные услуги ускорились с 6,8% до 7,1%, что связано с ростом цен на ряд рыночных услуг, - доложил Пирматов.

Председатель Национального банка Галымжан Пирматов в ходе заседания правительства сообщил, что в условиях ухудшения геополитической ситуации и реализации внешних рисков прогнозы по инфляции пересматриваются в сторону повышения.По его словам, глобальная инфляция из-за роста цен на энергоносители, металлы и сельскохозпродукцию останется на высоких значениях дольше, чем предполагалось,. При этом важно недопуcтить роста цен ГСМ после отмены моратория.