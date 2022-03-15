к обязательному соблюдению социальной дистанции;

к ежедневному «входному» фильтру (термометрия бесконтактным термометром).

- При переходе региона в «красную» зону, в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности обеспечивается обязательное использование приложения Ashyq, соблюдение социальной дистанции и проведение ежедневного «входного» фильтра, - говорится в документе.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Главный санитарный врач Казахстана подписала новое постановление о снятии ограничительных мероприятий в организациях образования. В регионах «жёлтой» и «зелёной» зон в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности отменяются требования:Использование Ashyq, соблюдение социальной дистанции и проведение термометрии может осуществляться в добровольном порядке по решению администрации организаций образования.Постановление вступило в силу 14 марта. По состоянию на 15 марта, все регионы Казахстана находятся в «зелёной» зоне. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.