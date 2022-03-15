Это касается только регионов, находящихся в «жёлтой» и «зелёной» зонах, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 92 школьника в ЗКО заболели COVID-19 в марте Иллюстративное фото из архива "МГ" Главный санитарный врач Казахстана подписала новое постановление о снятии ограничительных мероприятий в организациях образования. В регионах «жёлтой» и «зелёной» зон в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности отменяются требования:
  • к обязательному соблюдению социальной дистанции;
  • к ежедневному «входному» фильтру (термометрия бесконтактным термометром).
Использование Ashyq, соблюдение социальной дистанции и проведение термометрии может осуществляться в добровольном порядке по решению администрации организаций образования.
- При переходе региона в «красную» зону, в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности обеспечивается обязательное использование приложения Ashyq, соблюдение социальной дистанции и проведение ежедневного «входного» фильтра, - говорится в документе.
Постановление вступило в силу 14 марта. По состоянию на 15 марта, все регионы Казахстана находятся в «зелёной» зоне.