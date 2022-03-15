Девушку задержали, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Редактор «Первого канала» ворвалась в прямой эфир с антивоенным плакатом Скриншот с видео Вечером 14 марта редактор «Первого канала» Марина Овсянникова зашла в кадр во время прямого эфира с антивоенным плакатом. На нём было написано: «No war. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут. Russians against war». Эфир Первого канала from Рената Гиматдинова on Vimeo. Перед акцией Овсянникова записала видеообращение, объяснив свой поступок. Meduza сообщает, что девушку доставили в ОВД. Предположительно в отношении неё составлен протокол по статье о военной цензуре за дискредитацию российских вооружённых сил. На странице Марии в Facebook сотни тысяч пользователей со всего мира оставляют комментарии со словами поддержки. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Марину Овсянникову.
- Я благодарен тем россиянам, которые не прекращают попыток донести правду. И лично той девушке, которая вошла в студию «Первого канала» с плакатом против войны, - сказал глава государства.
Новость об акции Овсянниковой распространяют иностранные СМИ.