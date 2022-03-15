Вручение награды «Алтын алка» возмутило многодетных матерей Атырау
Женщины сетуют, что им не было оказано должное уважение, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Свое возмущение многодетные матери выразили на странице паблика «Книга жалоб и предложений Атырау» в Facebook. Жительница Атырау Гаухар Калыбаевна написала, что четвёртого марта ей сообщили, что к международному женскому дню многодетные матери приглашаются в городской акимат. Придя на место, они встали в очередь и друг за другом зашли в кабинет, где им сказали взять со стола награды «Алтын алка» и расписаться в трёх местах. На этом вручение закончилось.
- Настроение испортилось не только у меня, но и у всех, кто пришел за своим наградами. Неужели у власти не осталось ни капельки уважения к многодетным матерям. Ведь это нефтяная столица. На днях поздравляли женщин-полицейских, торжественно вручали награды. Мы ведь воспитываем будущих защитников Отечества. Почему нам не оказали должное уважение? - написала женщина (перевод редакции).
Другая жительница Атырау Динара Кудайбергенова написала, что после «вручения наград» с ней связались с городского акимата и извинились, отметив, что было много запланированных мероприятий и они физически не успели провести всё на должном уровне.
- Многодетным матерям не подарили даже одного цветочка. Просто всучили в руки награду и книжку, даже слов поздравления не произнесли. В следующий раз при проведении подобных мероприятий просим власти не оставить без внимания многодетных мам, - написала Динара Кудайбергенова.
В пресс-службе акимата Атырау сообщили, что четвёртого марта за наградами «Алтын алка» и «Кумис алка» пришли 79 человек.
– Принять всех пришедших в малом зале акимата не представилось возможным, поэтому награды были вручены на руки по одному, - пояснили в акимате.
