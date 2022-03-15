Его будут транслировать республиканские телеканалы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Токаев поручил срочно принять антикризисный план из-за ситуации вокруг Украины Фото: Акорда Пресс-секретарь президента Берик Уали сообщил, что Касым-Жомарт Токаев планирует 16 марта выступить с посланием народу Казахстана на совместном заседании палат парламента.
- Нынешнее послание президента будет посвящено реализации новой программы политических реформ и ряда социально-экономических мер, которые предстоит осуществить в ближайшее время. Трансляцию заседания с 11:00 в прямом эфире будут вести республиканские телеканалы, - написал Уали в Facebook.
Ранее пресс-секретарь Токаева сообщал, что глава государства планирует обнародовать предварительные итоги расследования январских событий в мартовском послании народу Казахстана. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.