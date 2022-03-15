Ежегодно рынок недвижимости Казахстана пополняется высококачественными новостройками, позволяя многим людям осуществить мечту о своем доме. Чтобы не ошибиться при выборе квартиры в столице и найти самую лучшую, воспользуйтесь следующими советами. Новостройки Астаны. Как выбрать?

Отдайте предпочтение надежному застройщику

Качество, надежность и устойчивость жилья напрямую зависит от строительной компании. Чтобы выбрать первоклассного застройщика, проведите небольшое исследование рынка. На специализированных сайтах о недвижимости вы можете узнать об истории, методах работы, ценностях компании, а также ознакомиться с уже реализованными проектами и почитать отзывы. Например, Bi group — один из лидеров строительной индустрии в Казахстане, который реализовал уже более сотни великолепных проектов. Все детали и изображения разработок вы можете найти самостоятельно.

Выбирайте комфорт и высококачественное оснащение

Не стоит спешить с приобретением квартире в новостройке, даже если жилье понравилось с первого взгляда. Рассмотрите потенциальный новый дом пристальней. Какое оборудование, фурнитура, отделка используется? Насколько долговечны материалы? Будет ли квартира полностью готова к заселению или еще придется делать ремонт? Составьте список важных требований к вашему будущему дому и ищите то, что отвечает всем пунктам.

Покупайте по выгодным ценам

Если вы рассматриваете новостройки Астаны как основной вариант для покупки жилья, вы можете сэкономить. Средняя минимальная цена в столице за квадратный метр составляет 410 012 тенге. Стоимость квартиры повышается на каждом этапе, приближающем к завершению строительства. Поэтому стоить покупать жилье в новостройке перед началом строительства или на первых этапах по более выгодным ценам.