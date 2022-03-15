Антимонопольный департамент в Алматы установил признаки спекулятивного роста цен на сахар, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». На западе Казахстана резко подорожал сахар В пресс-службе департамента агентства по защите и развитию конкуренции по Алматы сообщили о проведённом мониторинге. Он показал признаки спекулятивного роста цен на сахар.
- Направлены запросы в адрес крупных поставщиков с целью определения доли доминирования субъектов рынка. По итогам антимонопольного разбирательства будут приняты соответствующие меры реагирования. Департамент призывает не поддаваться ажиотажу и предупреждает, что спекулятивное повышение цен в результате антиконкурентных соглашений, согласованных действий, а также злоупотребления доминирующим положением влекут штраф в размере 3-5% от дохода с конфискацией монопольного дохода (чистой прибыли), - говорится в сообщении.
Напомним, в ряде городов Казахстана подорожал сахар. Председатель комитета торговли министерства торговли и интеграции Казахстана отметил, что на рынке произошёл ажиотаж - спрос родил предложение. По его словам, местные исполнительные органы и агентство по защите и развитию конкуренции будут выявлять обоснованность этого роста.