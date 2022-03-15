В компании ЗКО открыты вакансии На предприятие требуются: Руководитель проекта (вахта). Начальник участка (вахта). Начальник транспортного управления. Заместитель главного бухгалтера. Бухгалтер материального стола. Главный энергетик. Инженер лаборант. Мастер по дорожному строительству. Обращаться по номеру: 8 777 504 49 35. Оператор АБЗ. Оператор битумных котлов. Слесарь АБЗ. Обращаться по номеру: 8 705 3314863. Механик. Диспетчер. Машинист автокрана. Машинист вакуумного агрегата. Машинист автогрейдера. Машинист-оператор асфальтоукладчика, ресайклеры, фрезы. Оператор асфальтоукладчика. Машинист бульдозера. Машинист погрузчика. Машинист экскаватора. Водитель автобуса. Водители с категориями В,С,Д,Е. Обращаться по номеру: 8 771 065 2296. Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.