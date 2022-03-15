Врачи круглосуточно борются за жизнь девятимесячной девочки, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Младенец выпал из рук матери на эскалаторе в торговом центре Уральска Ребёнок выпал из рук матери, которая находилась на эскалаторе между первым и вторым этажами в ТРК Asia Mall. Случай произошёл 13 марта. Тогда девочка была экстренно госпитализирована в больницу. Сегодня, 15 марта, в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО пояснили, что ребёнок по-прежнему находится в крайне тяжёлом состоянии.
- Врачи делают всё возможное. Девочка в реанимации. В ночь поступления ей делали переливание крови и её компонентов, - пояснили в облздраве.
Ребёнок находится под круглосуточным наблюдением медиков.