В Казахстане пресечена незаконная деятельность 51 майнинговой фермы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Налог на майнинг в Казахстане предлагают увеличить в 10 раз Изображение с сайта Pixabay В пресс-службе агентства по финансовому мониторингу Казахстана сообщили, что 55 майнинговых ферм добровольно прекратили свою деятельность. Среди них имеются фирмы, аффилированные с известными предпринимателями Болатом Назарбаевым (родной брат Елбасы) и Александром Клебановым (председатель совета директоров АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация») в Павлодарской области. Также экс-председателем правления АО «Национальная компания QazaqGaz Кайратом Шарипбаевым в Актюбинской области и одним из известных бизнесменов Ерланом Нигматулиным (брат-близнец Нурлана Нигматуллина, экс-спикера мажилиса) в Карагандинской области. Также незаконную майнинговую деятельность осуществляли компании, связанные с экс-руководителем департамента по противодействию наркопреступности МВД Тлегеном Маткеновым. В АФМ отметили, что в результате проведённой работы по закрытию незаконных майнинговых ферм суточное потребление электроэнергии в стране снизилось на 600 Мегаватт/час.