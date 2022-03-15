- Оперативная группа экстренно прибыла на место происшествия и эвакуировала пострадавших до посёлка Райымбек. Спасатели напоминают, что при выезде из дома необходимо ознакомиться с прогнозом погоды, удостовериться в исправности технического состояния автотранспорта, - сообщили в РОСО.

15 марта в предгорных районах ожидается формирование склонового стока и подъёма уровня воды на реках области,

15-16 марта в горах Жетысуского и Илийского Алатау ожидаются сильные осадки,

15-18 марта горах Алматинской области сохраняется лавинная опасность.

Фото: РОСО МЧС РК В пресс-службе республиканского оперативно-спасательного отряда сообщили, что вызов из Карасайского района поступил в 22:34 14 марта. Авто застряло в грязи, в машине находились мужчина вместе с тремя детьми пяти, шести и 10 лет.В регионе объявлено штормовое предупреждение:Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.