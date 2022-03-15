Также они установили, что завод находится на расстоянии 40-45 метров от жилой зоны и предложили перенести бетоносмеситель на 300 метров от жилых домов, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Цементная пыль от завода в Уральске окрасила снег и крыши домов в чёрный цвет В редакцию "МГ" обратились жители улицы Самал (район Старого аэропорта), которые рассказали, что вечером 31 января их дома накрыло чёрной пеленой от цементной пыли, которая исходила от рядом расположенного предприятия. Вместо белого снега их окружают чёрные сугробы, дома и строения во дорах также окрасились в тёмно-серый цвет. Они отметили, что готовы идти во все инстанции, лишь бы прекратить работу завода. Третьего февраля в департаменте экологии по ЗКО сообщили, что рабочая группа выезжала на место выброса цементной пыли и отобрала пробы загрязненного снега. Тогда заместитель акима Уральска Асхат Кульбаев заверил, что завод не работает с прошлого года. Однако внеплановая проверка в отношении ТОО "КМТ - Сити Строй" всё же состоялась. 10 марта экологи озвучили результаты. Стало известно, что ближайшая жилая зона находится на расстоянии 40-45 метров от промышленной площадки завода.
- По результатам лабораторного анализа снега было выявлено наличие загрязняющих веществ в составе снега. Таким образом, результаты проведённого лабораторного анализа свидетельствуют о нарушении требований экологического законодательства в части превышения ПДК (предельно допустимая концентрация) загрязняющих веществ в составе отобранного снега, - говориться в сообщении департамента экологии ЗКО.
В связи с этим, экологи выдали предписание ТОО "КМТ - Сити Строй" о проведении инструктажа с рабочим персоналом по соблюдению техники безопасности и экологических требований при заправке автомашин продукцией предприятия. Руководству предприятия предложено переместить БСУ БП-2Г-750 (бетоносмеситель - прим. автора) из западной стороны на восточную часть промышленной площадки (порядка 300 метров), тем самым увеличить расстояние от близлежащих жилых домов. По итогам проверки ТОО "КМТ - СитиСтрой" привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 324 КоАП РК "Нарушение санитарно-эпидемиологических и экологических требований по охране окружающей среды". Данная статья влечёт предупреждение или штраф для субъектов малого предпринимательства в размере 15 МРП (45 945 тенге) .