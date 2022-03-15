– Программой «Агробизнес» в случае поступления заявок, превышающих выделенных средств, могут быть предусмотрены дополнительные средства. Всего выдано 374 миллиона тенге, в том числе по программе «Кендала» 21 сельхозтоваропроизводителю выдан 281 миллион тенге и через программу «Агробизнес» шести сельхозтоваропроизводителям выдано 93 миллиона тенге. Кредитование продолжается в соответствии с поступающими заявками, - отметил Науырызбай Карагойшин.По словам спикера, на субсидирование отрасли растениеводства в 2022 году выделено 726 миллиона тенге, в том числе из местного бюджета выделено 153 миллиона тенге на покупку удобрений. На эти средства в области планируют закупить 1600 тонн минеральных удобрений для повышения урожайности и качества продукции. Для субсидирования стоимости пестицидов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур, выделен 121 миллион тенге, планируется удешевить 38 тысяч литров пестицидов. Для покупки свыше семи тысяч кубометров поливной воды выделили чуть больше 23 миллионов тенге, а на покупку 1 700 тонн семян из бюджета выделили 247 миллионов тенге. Кроме этого для проведения весенне-полевых работ с Атырауского нефтеперерабатывающего завода выделено удешевленное дизельное топливо в объеме 11,5 тысяч тонн. – Сейчас ведется работа по определению оператора по поставке дизельного топлива, - заключил Науырызбай Карагойшин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
