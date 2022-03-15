О введений сроков запрета на промысловое и спортивно любительское рыболовство на территории ЗКО
Для сохранения рыбных запасов и биологического разнообразия рыбных ресурсов в приказ и.о. председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК от 24.07.2015 года №190 «О введения ограничений и запретов на пользование объектами животного мира, их частей и дериватов, установлении мест и сроков их пользования», были внесены изменения приказом председателя Комитета рыбного хозяйства МЭГиПР РК от 03.08.2021 года №30-4-8/77.
Этими изменениями установлены нижеуказанные сроки запретов на промысловое и спортивно-любительское рыболовство в ЗКО:
промысловое рыболовство
на реке Кушум, Кировском, Битикском, Донголюкском и Пятимарском водохранилищах с1 мая по 15 июня;
на озере Шалкар, в озерах Жайык-Кушумской – оросительно-обводнительной системы, в озерах и реках Камыш-Самарской системы с 1 мая по 31 мая;
на других водоемах Западно-Казахстанской области с 1 мая по 15 июня.
не промысловое (спортивно-любительское) рыболовство
на реке Жайыкв пределах Западно-Казахстанской области со всеми пойменными водоемами (старицы, разливы, протоки, узеки) с 15 мая по 15 июня;
на других водоемах в пределах Западно-Казахстанской области с 1 мая по 31 мая.
Ввести запрет на повсеместный отлов раков с 1 апреля по 15 июня.
Управлением рыбной инспекции по ЗКО будут проводиться совместно с правоохранительными органами контрольно-инспекционные мероприятия по выявлению фактов нарушений природоохранного законодательства РК. А также призываем субъектов природопользователей и рыбаков любителей проявлять сознательность и своевременно сообщать о фактах браконьерства. Только совместными усильями, мы сохраним рыбные ресурсы ЗКО.
Главный специалист отдела
Акжаикской рыбной инспекции
Картунов Г.В.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!