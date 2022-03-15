промысловое рыболовство

на реке Кушум, Кировском, Битикском, Донголюкском и Пятимарском водохранилищах с1 мая по 15 июня;

на озере Шалкар, в озерах Жайык-Кушумской – оросительно-обводнительной системы, в озерах и реках Камыш-Самарской системы с 1 мая по 31 мая;

на других водоемах Западно-Казахстанской области с 1 мая по 15 июня.

не промысловое (спортивно-любительское) рыболовство

на реке Жайыкв пределах Западно-Казахстанской области со всеми пойменными водоемами (старицы, разливы, протоки, узеки) с 15 мая по 15 июня;

на других водоемах в пределах Западно-Казахстанской области с 1 мая по 31 мая.

Для сохранения рыбных запасов и биологического разнообразия рыбных ресурсов в приказ и.о. председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК от 24.07.2015 года №190 «О введения ограничений и запретов на пользование объектами животного мира, их частей и дериватов, установлении мест и сроков их пользования», были внесены изменения приказом председателя Комитета рыбного хозяйства МЭГиПР РК от 03.08.2021 года №30-4-8/77. Этими изменениями установлены нижеуказанные сроки запретов на промысловое и спортивно-любительское рыболовство в ЗКО:Ввести запрет на повсеместный отлов раков с 1 апреля по 15 июня. Управлением рыбной инспекции по ЗКО будут проводиться совместно с правоохранительными органами контрольно-инспекционные мероприятия по выявлению фактов нарушений природоохранного законодательства РК. А также призываем субъектов природопользователей и рыбаков любителей проявлять сознательность и своевременно сообщать о фактах браконьерства. Только совместными усильями, мы сохраним рыбные ресурсы ЗКО.

Главный специалист отдела Акжаикской рыбной инспекции Картунов Г.В.

