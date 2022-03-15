Неполадки обещают устранить до 17:00, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Уральск полностью отключили от водоснабжения Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в ТОО «Батыс су арнасы», 15 марта на водопроводе на пересечении улиц Бельгера и Хусаинова произошла авария. Водоснабжение отключили:
  • в домах № 102, 104, 104/1, 106, 108 по проспекту Абая,
  • в домах №76, 74/2, 51 по улице Бельгера,
  • в домах №157,157/1 по улице Хусаинова,
  • в домах №70, 70/1 по улице Айтиева,
  • в домах № 31, 31/1 по улице Рубёжинская,
  • в домах частного сектора по улицам Бельгера, Хусаинова, Ихсанова, Рубёжинская и проспекта Абая,
  • в медицинском центре «Авиценна»,
  • в магазине «Гроздь».
Ориентировочное время завершения работ - 17:00. Это уже третья по счёту авария на водопроводе с начала месяца. Пятого марта Уральск пришлось полностью отключить от водоснабжения, так как талые воды подтопили канализационные коллекторы. Перекачка талой, дождевой и сточной воды длилась около шести часов, и к 18:00 в Уральске возобновили подачу воды. Следующая авария произошла девятого марта в 7:30 по адресу Хусаинова, 157.