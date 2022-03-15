- Факты имели место в Алматинской области, Актобе и Нур-Султане. Во всех ситуациях граждане, несмотря на регулярные предупреждения транспортной полиции, переходили железнодорожные пути в неустановленном месте. К счастью, машинисты успели остановить железнодорожный состав и избежать трагедии, - рассказали в пресс-службе департамента полиции на транспорте.Все трое понесут административное наказание. Им светит предупреждение или девять тысяч тенге штрафа. В полиции напомнили, что проблемы регулярно возникают и с четвероногими «прохожими». Составы семь раз останавливались из-за скота на путях. В двух случаях столкновения избежать не удалось. На хозяев пасшихся у железнодорожного пути животных наложены штрафы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
