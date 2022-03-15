Десятисантиметровую кисту удалили гинекологи центральной клинической больницы Алматы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Кисту с зубами и волосами обнаружили у двадцатилетней казахстанки Фото предоставлено пресс-службой ЦКБ Алматы В пресс-службе больницы отметили, что, скорее всего, киста была врождённой. В ней обнаружены клок волос, зубы, кости и жир.
- Дермоидная киста, как правило, это доброкачественная опухоль. Она не представляет опасность для жизни, но её удаление должно проводиться максимально осторожно. Кист стало больше, точные причины их возникновения назвать сложно, женский организм такой разнообразный. Но подобных кист, как эта, мне ещё не приходилось встречать, - сказала заведующая отделением гинекологии ЦКБ Алматы (Совминка) Шолпан Алиева.
Операция прошла успешно, пациентка чувствует себя хорошо и благодарит врачей. Кисту с зубами и волосами обнаружили у двадцатилетней казахстанки Фото предоставлено пресс-службой ЦКБ Алматы