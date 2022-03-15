- Дермоидная киста, как правило, это доброкачественная опухоль. Она не представляет опасность для жизни, но её удаление должно проводиться максимально осторожно. Кист стало больше, точные причины их возникновения назвать сложно, женский организм такой разнообразный. Но подобных кист, как эта, мне ещё не приходилось встречать, - сказала заведующая отделением гинекологии ЦКБ Алматы (Совминка) Шолпан Алиева.

Фото предоставлено пресс-службой ЦКБ Алматы В пресс-службе больницы отметили, что, скорее всего, киста была врождённой. В ней обнаружены клок волос, зубы, кости и жир.Операция прошла успешно, пациентка чувствует себя хорошо и благодарит врачей.Фото предоставлено пресс-службой ЦКБ Алматы