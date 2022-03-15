Женщина, закрывая жизненно важные органы, подставляла под нож руки и ноги, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
О нападении на женщину на своей странице в Facebook написала руководитель фонда "НеМолчиKZ" Дина Тансари. 10 марта бывший муж пришёл убивать Екатерину к ней в дом.
- До этого он отправил к ней засланца, который показал нож и предупредил, что она должна вернуть долг. Она сняла его на видео и отправила участковому, тот никак не отреагировал, зная, что её преследует буквально маньяк..Он не может бросить успешную женщину, у которой есть свой бизнес, свой дом, своя машина. Ему нужно, чтобы его кто-то содержал. После развода он многократно приходил к ней, портил имущество, избивал, унижал, всё обходилось бумажками с предупреждениями в суде. Суд ни разу не вынес ему даже административный арест. Безнаказанность породила массу других преступлений, - пишет Тансари.
Правозащитница написала, что мужчина совершал намеренное ДТП в пьяном виде, преследовал Екатерину на машине, затем разбил её авто. Однажды, по словам Тансари, он пробрался к ней через окно и изнасиловал на глазах у двоих сыновей.
- Она умоляла его, чтобы он этого не делал, дети смотрят, но он избил и изнасиловал женщину. После этого завели дело, но в него вмешались загадочные тайные силы под названием судмедэкспертиза. Она пришла чистая, словно не было ничего, и он стал настаивать на закрытии дела, чтобы она написала, что не имеет претензий. Кстати, осознавая всю опасность содеянного им, ей дали охрану и пока шло дело, её охраняла полиция. После давления и угроз Екатерина написала, что не имеет претензий, дело закрыли, - рассказывает глава фонда ужасающие подробности.
Спустя какое-то время мужчина снова стал преследовать Екатерину и требовать четыре миллиона тенге за то, что ему пришлось заплатить судмедэкспертам.
- Представляете, грубо говоря, поставил на счётчик, стал угрожать. Кто такие эти судмедэксперты, завели дело или нет? Катя опять подала заявление в полицию по вымогательству, но и там всё замяли, - пишет Тансари.
10 марта мужчина напал на Екатерину во дворе её дома с ножом, думая, что она одна. В тот день у девушки были гости и смогли отбить атаку.
- Он буквально кромсал ее, бил ножом в жизненно важные органы. Она, чтобы не погибнуть, подставляла под удары руки и ноги, - рассказала правозащитница.
14 марта женщину выписали из больницы, несмотря на сильные боли.
Между тем в департаменте полиции Атырауской области сообщили, что по данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 24, части 1 статьи 99 УК РК "Попытка убийства". Подозреваемый арестован. Иная информация не подлежит разглашению.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Фото со страницы в Facebook Дины Тансари
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!