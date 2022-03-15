Документ доступен для публичного обсуждения до конца марта, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
На портале «Открытые НПА» опубликован проект приказа министра экологии об утверждении методики расчёта утилизационного платежа.
В документе представлены базовая ставка и коэффициенты утилизационного платежа в отношении автотранспортных средств и самоходной сельскохозяйственной техники.
|Виды и категории транспортных средств и самоходной сельскохозяйственной техники
|Базовая ставка
|Коэффициент
|1. Транспортные средства категории М1, в том числе повышенной проходимости категории G, а также прочие средства передвижения, включенные в группу кодов ТН ВЭД 8703, за исключением квадроциклов, снегоболотоходов, снегоходов, мотовездеходов и трициклов
|С электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой
|50 МРП
|0
|С рабочим объемом двигателя:
|До 1 000 см3
|50 МРП
|1,5
|От 1 001 см3 до 2 000 см3
|50 МРП
|3,5
|От 2 001 см3 до 3 000 см3
|50 МРП
|5
|Свыше 3 001 см3
|50 МРП
|11,5
|2. Транспортные средства категории N1, N2, N3, в том числе повышенной проходимости категории G, а также прочие средства передвижения, включенные в группы кодов ТН ВЭД 8701 20 101, 8701 20 901, 8704 и 8705 (за исключением коммунально-уборочных машин категории «X»)
|С электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой
|50 МРП
|0
|Полной (технически допустимой максимальной) массой:
|До 2,5 тонн
|50 МРП
|3,5
|От 2,501 тонн до 3,5 тонн
|50 МРП
|7,5
|От 3,501 тонн до 5 тонн
|50 МРП
|7,5
|От 5,01 тонн до 8 тонн
|50 МРП
|8
|От 8,01 тонн до 12 тонн
|50 МРП
|9,5
|От 12,01 тонн до 20 тонн, кроме седельных тягачей
|50 МРП
|10,5
|От 20,01 тонн до 50 тонн, кроме седельных тягачей
|50 МРП
|20,5
|Седельные тягачи от 12 тонн до 50 тонн*
|50 МРП
|11
|3. Транспортные средства категории М2, М3, в том числе повышенной проходимости категории G, а также прочие средства передвижения, включенные в группу кодов ТН ВЭД 8702
|С электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой
|50 МРП
|0
|С рабочим объемом двигателя:
|До 2 500 см3
|50 МРП
|4
|От 2 501 см3 до 5 000 см3
|50 МРП
|8
|От 5 001 см3 до 10 000 см3
|50 МРП
|10,5
|Свыше 10 001 см3
|50 МРП
|13,5
|4. Тракторы
|С номинальной мощностью двигателя:
|До 60 л.с.
|50 МРП
|2
|От 61 л.с. до 130 л.с.
|50 МРП
|5,5
|От 131 л.с. до 220 л.с.
|50 МРП
|17
|От 221 л.с. до 340 л.с.
|50 МРП
|29
|От 341 л.с. до 380 л.с.
|50 МРП
|29
|Свыше 380 л.с.
|50 МРП
|40
|5. Комбайны зерноуборочные, комбайны кормоуборочные
|С номинальной мощностью двигателя:
|До 160 л.с.
|50 МРП
|9
|От 161 л.с. до 220 л.с.
|50 МРП
|23
|От 221 л.с. до 255 л.с.
|50 МРП
|32
|От 256 л.с. до 325 л.с.
|50 МРП
|38
|От 326 л.с. до 400 л.с.
|50 МРП
|38
|Свыше 400 л.с.
|50 МРП
|45