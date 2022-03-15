16 марта на юге ЗКО ожидается туман, на севере - низовая метел и гололёд, предупреждают в Казгидромете. Бег с препятствиями: уральцы возмущены состоянием дорог и тротуаров С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидаются осадки, усиление ветра, туман, гололёд и низовая метель.
  • В Уральске синоптики прогнозируют снег. В дневное время температура воздуха составит -1..-3, ночью похолодает до -10..-12. Ветер северо-восточный до 20 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается снег. Днём будет 0..+2 градусов, ночью 0..-2 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
  • В Актобе - снег. Днём ожидается до -8..-10 градусов. Ночью похолодает до -12..-14 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.
  • В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +3..+5 градусов, ночью опустятся до 0..-2 градусов. Ветер северо-восточный до 14 метров в секунду.
