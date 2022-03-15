Убрать ненавистные круги под глазами можно за пять минут, если правильно воспользоваться этими советами. Эффективные способы, которые помогут избавиться от мешков под глазами Фото с сайта Pexels.com Причинами появления мешков под глазами могут быть почечные заболевания, травмы глаз, недосып, неправильный образ жизни, вредные привычки, использование неподходящей косметики. Они выглядят не эстетично и складывается ощущения больного вида. Чтобы избавиться от них воспользуйтесь одним из этих рекомендаций. Но если мешки под глазами беспокоят вас регулярно, то обратитесь к специалисту. Возможно причина их появления кроется в серьезных проблемах со здоровьем. Холодный компресс - самый эффективный метод. Ведь мешки под глазами - это чаще всего отеки, а кожа под глазами особо тонкая и именно на этом участке отек виден больше всего. Холодный компресс сузит сосуды и поможет избавиться от отечности. Смачиваем ватный диск в прохладной воде и кладем его на глаза на 3-5 минут. Альтернатива - металлическая ложка, подержите ее под струей холодной воды, промокните полотенцем и приложите выпуклой стороной к коже. При необходимости повторите процедуру. А еще можно приложить охлажденный кружочек огурца либо картошки.
Влажный чайный пакет содержит кофеин, он проникает под кожу и может улучшить кровообращение, а так же способствует избавлению от лишней жидкости. Не важно пакетик какого чая вы используете: зеленого или черного. Пакетик с чаем кладем в кипяток на 4 минуты, отправляем в холодильник, выжимаем излишки влаги и прикладываем на проблемные участки. Чай можно заменить на остатки натурального кофе.
Крем от геморроя содержит вещества, сужающие сосуды и уменьшающие отек. Будьте аккуратны, крем может вызвать аллергию или дать раздражение. При появлении жжения или покраснения немедленно умойтесь теплой водой. Готовые патчи продаются в свободном доступе, они имею свойство подтягивать кожу и уменьшать отек. Хранить их следует в холодильнике, ведь именно охлажденные патчи справятся с мешками под глазами намного быстрее. А для того, чтобы предотвратить появление мешков под глазами рекомендуем пересмотреть свой образ жизни. Старайтесь высыпаться, выбирайте правильную подушку, ведь приподнятая голова не даст скапливаться жидкости под глазами. Не спите на животе. Не злоупотребляйте перед сном соленным, ведь соль вызывает жажду и препятствует выведению жидкости из организма. Избавьтесь от вредных привычек, ведь именно курение и алкоголь являются частыми причинами появления отеков. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.