Влажный чайный пакет содержит кофеин, он проникает под кожу и может улучшить кровообращение, а так же способствует избавлению от лишней жидкости. Не важно пакетик какого чая вы используете: зеленого или черного. Пакетик с чаем кладем в кипяток на 4 минуты, отправляем в холодильник, выжимаем излишки влаги и прикладываем на проблемные участки. Чай можно заменить на остатки натурального кофе.

Фото с сайта Pexels.com Причинами появления мешков под глазами могут быть почечные заболевания, травмы глаз, недосып, неправильный образ жизни, вредные привычки, использование неподходящей косметики. Они выглядят не эстетично и складывается ощущения больного вида. Чтобы избавиться от них воспользуйтесь одним из этих рекомендаций. Но если мешки под глазами беспокоят вас регулярно, то обратитесь к специалисту. Возможно причина их появления кроется в серьезных проблемах со здоровьем.- самый эффективный метод. Ведь мешки под глазами - это чаще всего отеки, а кожа под глазами особо тонкая и именно на этом участке отек виден больше всего. Холодный компресс сузит сосуды и поможет избавиться от отечности. Смачиваем ватный диск в прохладной воде и кладем его на глаза на 3-5 минут. Альтернатива - металлическая ложка, подержите ее под струей холодной воды, промокните полотенцем и приложите выпуклой стороной к коже. При необходимости повторите процедуру. А еще можно приложить охлажденный кружочек огурца либо картошки.содержит вещества, сужающие сосуды и уменьшающие отек. Будьте аккуратны, крем может вызвать аллергию или дать раздражение. При появлении жжения или покраснения немедленно умойтесь теплой водой.продаются в свободном доступе, они имею свойство подтягивать кожу и уменьшать отек. Хранить их следует в холодильнике, ведь именно охлажденные патчи справятся с мешками под глазами намного быстрее. А для того, чтобы предотвратить появление мешков под глазами рекомендуем пересмотреть свой образ жизни. Старайтесь, ведь приподнятая голова не даст скапливаться жидкости под глазами., ведь соль вызывает жажду и препятствует выведению жидкости из организма., ведь именно курение и алкоголь являются частыми причинами появления отеков.