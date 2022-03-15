Как правильно сочетать витамины?

Витамин А отлично сочетается с группой витаминов С, Е, а также с железом и цинком;

Для усвоения витаминов группы В и кальция, необходимо добавить магний;

Для более быстрого усвоения железа при анемии, назначают прием витамина С;

Стоит исключить употребление витаминов: витамин Д, цинк, медь, магний для полного усвоения витамина Е;

Не стоит сочетать витамин Е и А с К, они препятствуют его проникновения в клетки;

Для усвоения железа, следует ограничиться в приеме кальция, хрома, цинка и магния;

Как сохранить витамины в продуктах?

ежедневно употребляйте свежие фрукты и овощи, в них больше всего сохраняются витамины;

организуйте правильное хранение овощей ( сухое и прохладное место). Храните хлеб и молоко только в непрозрачной посуде, для сохранения витамина А и Д;

используйте заморозку для длительного хранения, таким образом можно сохранить все полезные питательные вещества;

Как готовить, чтобы не "потерять" витамины?

При приготовлении нарезайте овощи крупными кусками, это позволит сохранить больше полезных веществ;

Варите картофель в кожуре;

Готовьте блюда на пару;

Не оставляйте фрукты в воде на долго, это уничтожит водорастворимые витамины;

Поливайте свежие салаты оливковым маслом;

Фото с сайта pexels.comНе все витамины сочетаются друг с другом. Поэтому лучше их применять по правильной схеме:Стоит отметить, что жирорастворимые витамины лучше принимать во время еды, водорастворимые стоит принимать ежедневно.Многие витамины улетучиваются в никуда при воздействии температуры на продукты питания. Но есть масса способов приготовления которая поможет сберечь все полезности.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.