Организм человека за зимний период заметно истощается от нехватки витаминов, отсутствия свежих овощей и ягод с огородной грядки, недостаточного количества солнца и длительных холодов. После чего, человек чувствует себя ослабленным, очень часто наблюдается сонливость, частая смена настроения, хроническая усталость, ухудшается состояние кожи, появляются сеченые волосы, ломаются ногти. Все эти симптомы говорят о том, что организм "устал" и чтобы ему помочь, необходимо начать принимать комплексы витаминов, получать полноценное и сбалансированное питание.
Фото с сайта pexels.com
Как правильно сочетать витамины?
Не все витамины сочетаются друг с другом. Поэтому лучше их применять по правильной схеме:
Витамин А отлично сочетается с группой витаминов С, Е, а также с железом и цинком;
Для усвоения витаминов группы В и кальция, необходимо добавить магний;
Для более быстрого усвоения железа при анемии, назначают прием витамина С;
Стоит исключить употребление витаминов: витамин Д, цинк, медь, магний для полного усвоения витамина Е;
Не стоит сочетать витамин Е и А с К, они препятствуют его проникновения в клетки;
Для усвоения железа, следует ограничиться в приеме кальция, хрома, цинка и магния;
Стоит отметить, что жирорастворимые витамины лучше принимать во время еды, водорастворимые стоит принимать ежедневно.
Как сохранить витамины в продуктах?
Многие витамины улетучиваются в никуда при воздействии температуры на продукты питания. Но есть масса способов приготовления которая поможет сберечь все полезности.
ежедневно употребляйте свежие фрукты и овощи, в них больше всего сохраняются витамины;
организуйте правильное хранение овощей ( сухое и прохладное место). Храните хлеб и молоко только в непрозрачной посуде, для сохранения витамина А и Д;
используйте заморозку для длительного хранения, таким образом можно сохранить все полезные питательные вещества;
Как готовить, чтобы не "потерять" витамины?
При приготовлении нарезайте овощи крупными кусками, это позволит сохранить больше полезных веществ;
Варите картофель в кожуре;
Готовьте блюда на пару;
Не оставляйте фрукты в воде на долго, это уничтожит водорастворимые витамины;
Поливайте свежие салаты оливковым маслом;
