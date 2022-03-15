В микрорайоне Атырау произошла драка. На месте обнаружили два трупа
Место происшествия оцеплено полицией, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Скриншот с видео
Происшествие случилось сегодня, 15 марта, в микрорайоне Авангард в Атырау. Около 22:30 здесь произошла драка. Очевидцы сообщают о звуках, похожих на выстрелы.
Позже место было оцеплено полицейскими.
- 15 марта в 22:47 на конечной автобусной остановке в мкр. Авангард произошла потасовка с применением огнестрельного оружия, в ходе которой на месте обнаружено два трупа. О подробностях происшествия сообщим дополнительно, - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения региона.
В полиции подтвердили, что на месте происшествия погибли два человека, еще один - доставлен в больницу.
Другие подробности выясняются.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!