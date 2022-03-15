- 15 марта в 22:47 на конечной автобусной остановке в мкр. Авангард произошла потасовка с применением огнестрельного оружия, в ходе которой на месте обнаружено два трупа. О подробностях происшествия сообщим дополнительно, - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения региона.

Скриншот с видео Происшествие случилось сегодня, 15 марта, в микрорайоне Авангард в Атырау. Около 22:30 здесь произошла драка. Очевидцы сообщают о звуках, похожих на выстрелы. Позже место было оцеплено полицейскими.В полиции подтвердили, что на месте происшествия погибли два человека, еще один - доставлен в больницу. Другие подробности выясняются.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.