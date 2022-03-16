По подозрению в убийстве задержан житель Мангистауской области, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Скриншот с видео
Трагедия произошла на конечной автобусной остановке в микрорайоне Авангард около 22:00 15 марта.
В облздраве региона сразу же сообщили о двух погибших и одном раненном. Позже стало известно, что полицейские обнаружили ещё одно тело мужчины.
- Во время стрельбы, которая имело место в Атырау 15 марта в 22:10, от огнестрельного ранения из пистолета скончались два человека 1995 и 1999 годов рождения, ещё один человек 1995 года рождения с ранением был доставлен в больницу. В ходе осмотра оперативно-следственной группой недалеко от места происшествия был обнаружен ещё один труп - гражданина 1999 года рождения, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.
Стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался житель Мангистауской области 1993 года рождения. Он водворён в изолятор временного содержания.
- Согласно первичным показаниям подозреваемого, конфликт произошел на почве личных неприязненных отношении, - отметили в полиции.
Расследование начато по части 2 статьи 99 УК РК "Убийство двух и более лиц".
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!